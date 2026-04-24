FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは4月24日、AMD Ryzen 9 9950X3D2を搭載する新型デスクトップPCの販売を2026年4月24日から開始すると発表した。ラインナップは、デザインと冷却性に優れた「Zシリーズ（FREXAR）」「Xシリーズ（FREXAR）」「MFPシリーズ（MSIコラボモデル）」。それぞれBTOカスタマイズにも対応する。FRONTIERがAMD Ryzen 9 9950X3D2を搭載する新型PCを発表Ryzen 9 9950X3D2は、192MBの大容量L3