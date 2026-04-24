小諸市動物園(長野県小諸市)は4月26日、開園100周年を機にリニューアルオープンする。小諸市動物園 開園100周年 4/26リニューアルオープン同園は、大正15年(1926年)に開園した長野県内最古の動物園となる。今回の改修では動物福祉の向上と、動物をより身近に感じられる展示環境の整備を実施。リニューアルオープン日にはオープニングイベントを実施。アルパカなどの新規動物入園式や、地元出身バンド「ハッピーセット」による記念