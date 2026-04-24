日本時間１５時００分に英小売売上高（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（3月）15:00 予想0.1%前回-0.4%（前月比) 予想1.2%前回2.5%（前年比) 予想-0.1%前回-0.4%（除自動車燃料・前月比) 予想2.0%前回3.4%（除自動車燃料・前年比)