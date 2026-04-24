福岡県警察本部＝福岡市福岡県警は24日、同県田川市の保育園で担当する複数の園児をたたいたなどとして、暴行の疑いで、保育士として勤務していた4人を書類送検したと発表した。園では、保育士として働いていた別の女（25）が園児9人を殴ったり蹴ったりしたとして、福岡地裁田川支部が暴行罪で拘禁刑2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。4人の書類送検は3月10日〜4月24日付。容疑は、昨年7〜8月、複数の園児の頭や顔をたたく