ヒューリック杯第97期棋聖戦（主催：産経新聞社、日本将棋連盟）は藤井聡太棋聖への挑戦権を争う決勝トーナメントが進行中。４月23日（木）には準決勝の羽生善治九段―広瀬章人九段戦が東京・将棋会館で行われました。対局の結果、相掛かり持久戦の中盤から抜け出した羽生九段が92手で勝利。難敵を下して挑戦者決定戦に進出しています。○相掛かりの乱打戦羽生九段は伊藤匠二冠に、広瀬九段は斎藤慎太郎八段に勝っての準決勝進出。