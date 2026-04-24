【役者魂VOL.6 後編】※前編はこちら！殉職した現場から2016年へとタイムスリップし、1周目の人生で亡くした恋人を救うため、警察組織の闇を暴くために奔走する主人公・百武誠。現在放送中のドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」（毎週金曜夜9時）で、人生2周目のアラフォー刑事を演じている濱田岳。【動画】ハラハラが止まらない！濱田岳主演「刑事、ふりだしに戻る」これまで、あまたの人物の人生を生きてきた実力派に「多大なる影響