『TMNETWORK TOUR 2026 QUANTUM TOUR PAMPHLET 1』（リットーミュージック／2026年6月19日発売）の予約受付が、TMNETWORK オフィシャルWebサイト・株式会社リットーミュージックが運営するEC サイト「T-OD」にて開始された。 【写真】QUANTUMツアーのセットリストTシャツも販売決定 本書は2026年1月22日（木）にスタートし、5月2日（土）まで開催されているTMNETWORKのライブツアӦ