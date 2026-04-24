ノーベル賞受賞者や世界の超一流知識人・ビジネスパーソンを、40年以上“英語”で取材し続け、彼らから絶大な信頼を得る国際ジャーナリストの大野和基氏。世界的な著名人の「懐に入る」取材を実現させてきた彼の情報収集法とは？【画像】『懐に入る英語』『懐に入る英語』より一部抜粋、再構成してお届けする。 英語の「コンフォートゾーン」を広げていく 私は日ごろから膨大な量の英語の記事、コ