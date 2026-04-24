中国の巨大IT企業であるテンセントが開発する大規模言語モデル(LLM)ファミリーの「Tencent HY」から、高性能推論モデル「Hy3 preview」がオープンソースで公開されました。Tencent Hy Researchhttps://hy.tencent.com/hy3-preview👋Hi /haɪ/, we're the Tencent Hy /haɪ/ team🐧Today, we open source Hy3 preview preview (295B A21B), a leading reasoning and agent model in its size, with great