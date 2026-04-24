グループ2PM（トゥーピーエム）のメンバーで歌手兼俳優のテギョンが24日、一般女性とソウル市内のホテルで非公開で結婚式を挙げる。23日、業界関係者によると、テギョンは最近、知人たちに招待状を送り結婚を知らせた。招待状には「互いに10点満点で10点な2人が、ついに結婚します。その始まりの瞬間を共にしてください」というメッセージが添えられていたという。『10点満点で10点（10 out of 10）』は、2PMの2008年のデビュー曲