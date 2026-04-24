グループ2PM（トゥーピーエム）のメンバーで歌手兼俳優のテギョンが24日、一般女性とソウル市内のホテルで非公開で結婚式を挙げる。

23日、業界関係者によると、テギョンは最近、知人たちに招待状を送り結婚を知らせた。招待状には「互いに10点満点で10点な2人が、ついに結婚します。その始まりの瞬間を共にしてください」というメッセージが添えられていたという。

『10点満点で10点（10 out of 10）』は、2PMの2008年のデビュー曲だ。

この日の結婚式では、2PMメンバーのチャンソンが司会を務め、他のメンバーも総出動して祝歌を歌うことが分かった。

テギョンはこれに先立ち、2020年に4歳年下の一般女性との交際を認め、昨年11月には所属事務所を通じて結婚を発表していた。

テギョンは当時、ソーシャルメディアに「長い間、僕を理解し信じてくれた人と一生を共にすることを約束した。互いに心強い存在となり、これからの人生を共に歩んでいこうと思う」と綴った。

一方、2PMは5月9日と10日、東京ドームで日本デビュー15周年記念公演を開催する。