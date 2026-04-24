生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、足裏をぐりぐりと刺激する健康サンダル「ゴリラの裸足（はだし）」を4月下旬から全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴなど（一部店舗除く）で先行発売を開始する。「ゴリラの裸足（はだし）」は、“インパクト設計”と“おもしろスパイス”で世の中のリアルなニーズに応える「ゴリラシリーズ」の製品。近年、夏場には若年層を中心に、リカバリーサンダルなどの健康志