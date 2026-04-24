シャープは、同社製サーキュレーターの送風構造とフクロウの翼形状の応用によって、大風量とやさしい運転音を両立した、プラズマクラスターオウルフローハンディファン＜PJ−HS01＞を発売する。近年、気温の高い時期が長期化する中、ハンディファンは、暑さ対策アイテムとして普及が進んでいる。外出先だけでなく、オフィスや自宅など、屋内における使用シーンも拡大し、快適に使える機能性が重視されている。同機は、同社製サーキ