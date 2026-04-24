【モデルプレス＝2026/04/24】ファミリーマートは、Nintendo Switch 2用ソフト「ぽこ あ ポケモン」とコラボレーションしたキャンペーンを、4月28日（火）より全国のファミリーマート約16,400店舗で開催する。「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウがパッケージにデザインされた2種類の新作フラッペや、スイーツ2種も同時発売される。【写真】ファミマ×「ぽこ あ ポケモン」ラインナップ◆ファミマ