気温は24度、初夏の陽気に包まれた4月中旬、埼玉県にあるターミナル駅の周辺では、ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）のロケがおこなわれていた。「車道に停められた警察車両に見立てた黒い車に乗っていたのは、女優の橋本愛さんでした。橋本さんが後部座席に座ると、運転席には俳優の佐藤二朗さん、助手席には女優の斉藤由貴さんが乗り込み、車内で話し合うシーンを撮影していました。車に乗り込むときの橋本さんは、キリ