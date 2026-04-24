総務省は24日、過疎地などに移住して活性化に取り組む「地域おこし協力隊」の2025年度の隊員数が、前年度比286人増の8196人となり、初めて8千人を超えたと発表した。6年連続で過去最多を更新した。協力隊の知名度向上に加え、地方移住に関心を持つ層の参加が広がったことが要因。24年度までの5年間に任期を終えた隊員のうち、定住したのは70.3％だった。隊員を受け入れた自治体は11増の1187。都道府県別の人数は、多い順に北海