アイドルグループ・NMB48の芳賀礼が、28日発売のグラビア誌『B.L.T.2026年6月号NMB48・芳賀礼表紙版』で初登場にして限定版表紙を飾る。20歳を迎えたばかりのタイミングでの抜てきとなり、新たな魅力に注目が集まっている。【写真】バスタブの中からこちらを見つめる芳賀礼同誌は、アイドルや俳優、声優らを高品質なグラビアとロングインタビューで紹介するエンタメ誌。芳賀はNMB48の“新エース”として期待される存在で、5月2