NMB48芳賀礼、バスタブカットで大人の色香 『B.L.T.』初登場で限定版表紙に抜てき
アイドルグループ・NMB48の芳賀礼が、28日発売のグラビア誌『B.L.T.2026年6月号NMB48・芳賀礼表紙版』で初登場にして限定版表紙を飾る。20歳を迎えたばかりのタイミングでの抜てきとなり、新たな魅力に注目が集まっている。
【写真】バスタブの中からこちらを見つめる芳賀礼
同誌は、アイドルや俳優、声優らを高品質なグラビアとロングインタビューで紹介するエンタメ誌。芳賀はNMB48の“新エース”として期待される存在で、5月27日に33rdシングルの発売を控える中での起用となった。
撮影は20歳になった直後に行われ、これまでのフレッシュな印象に加え、落ち着いた色香を感じさせる姿にも挑戦。公開された表紙カットでは、バスタブの中からこちらを見つめる印象的な視線が捉えられており、見る者を引き込む仕上がりとなっている。
誌面では、可憐さを残しながらも、ふとした瞬間に見せる大人びた表情など、これまでにない一面を収録。成長した芳賀の現在地と、その先に広がる可能性を感じさせる内容となっている。
【写真】バスタブの中からこちらを見つめる芳賀礼
同誌は、アイドルや俳優、声優らを高品質なグラビアとロングインタビューで紹介するエンタメ誌。芳賀はNMB48の“新エース”として期待される存在で、5月27日に33rdシングルの発売を控える中での起用となった。
誌面では、可憐さを残しながらも、ふとした瞬間に見せる大人びた表情など、これまでにない一面を収録。成長した芳賀の現在地と、その先に広がる可能性を感じさせる内容となっている。