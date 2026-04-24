日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２４日、同局系音楽特番でＳｎｏｗＭａｎ・渡辺翔太と女優の波瑠が初ＭＣを務めることを報じた。番組では、５月６日午後７時から放送の「１億２０００万人のありがとう歌の感謝祭」で３時間の大型特番で大役を務めることになった渡辺のインタビューをＶＴＲで紹介。その中で渡辺は当初「（ＭＣ就任に）ちょっと疑いましたね。日テレのドッキリ番組を探し