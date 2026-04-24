セクシー女優の三木環奈（22）のファースト写真集『エッチ、愛、Jカップ！』が、きょう24日に発売された。102センチのJカップを持つスタイルと、恥じらいを残した素顔のギャップが魅力とされる三木の個性に迫った一冊となっている。【写真】恥じらいと大人の表情が交差する三木環奈三木は、あどけなさと凛とした美貌をあわせ持つ一方で、自他ともに認める“陰キャ”という内面との対比が特徴的な存在。SNSでも注目を集めており