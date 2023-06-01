伊藤洋輝が所属するバイエルンは、圧倒的な強さでブンデスリーガ連覇を達成した。そのドイツ王者が、2024年夏の加入以来、２シーズン連続で怪我に苦しんだ日本代表DFを放出する可能性が出てきた。ドイツ『Sky Sports』によれば、「適切なオファーであれば、バイエルンは阻むことはない」という。この報道に韓国メディアも騒然。「アジア最強の日本に悲劇的ニュース。日本代表の主力DF、２年でバイエルンの放出リスト入り。完