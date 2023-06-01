ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜深1：00）が、23日深夜に放送。劇団ひとりをゲストに迎え「こんなエロい新生活はイヤだ！」を届けた。【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川冒頭のトークでは、ひとりが東京五輪の開会式に登場したエピソードを、岡村隆史が再び持ち出し「ひとまず、オリンピックお疲れ様でした！」とコメント。ひとりが「岡村さんだけです。すご