【ナイナイANN】岡村、劇団ひとりに“東京五輪”トーク再び すごさを熱弁「風化させてはいけない」
ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）が、23日深夜に放送。劇団ひとりをゲストに迎え「こんなエロい新生活はイヤだ！」を届けた。
【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川
冒頭のトークでは、ひとりが東京五輪の開会式に登場したエピソードを、岡村隆史が再び持ち出し「ひとまず、オリンピックお疲れ様でした！」とコメント。ひとりが「岡村さんだけです。すごい新鮮に聞いてくれますね（笑）」と応じると、岡村は「僕は声を大にして。劇団ひとりさんが、どれだけすごいことを成し遂げたのか」と熱弁した。
ひとりが「ここに関してはエロしか呼ばない」と笑いながらツッコミを入れると、岡村は「だからこそ、オリンピックに関しては、風化させてはいけない。我々が知らない、すっごい偉いさんとかも会っているでしょうし。食べたことないようなもの、食べてますよね？オリンピックカステラとか」とニヤリ。ひとりは「そんなのはなかったですけど（笑）。（撮影時には）別の番組で呼ばれている体になっているんですよ。当日まで、誰ひとり言わなかった。奥さんにも言わず」と改めて振り返っていた。
およそ2年半ぶりのゲスト出演となるひとり。劇団ひとり×ナインティナインといえば、過去にも深夜ラジオの限界に挑戦した、さまざまなトークが展開されてきた。恒例企画となっている「イヤだ」シリーズだが、今回は「こんなエロい新生活はイヤだ！」と題し、リスナーからネタハガキ・メールを募集。それを元に劇団ひとりとナインティナインが、深夜ラジオならではのトークを展開していく。
番組の模様は、放送後1週間は「radiko」で聞くことができる。
【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川
冒頭のトークでは、ひとりが東京五輪の開会式に登場したエピソードを、岡村隆史が再び持ち出し「ひとまず、オリンピックお疲れ様でした！」とコメント。ひとりが「岡村さんだけです。すごい新鮮に聞いてくれますね（笑）」と応じると、岡村は「僕は声を大にして。劇団ひとりさんが、どれだけすごいことを成し遂げたのか」と熱弁した。
およそ2年半ぶりのゲスト出演となるひとり。劇団ひとり×ナインティナインといえば、過去にも深夜ラジオの限界に挑戦した、さまざまなトークが展開されてきた。恒例企画となっている「イヤだ」シリーズだが、今回は「こんなエロい新生活はイヤだ！」と題し、リスナーからネタハガキ・メールを募集。それを元に劇団ひとりとナインティナインが、深夜ラジオならではのトークを展開していく。
番組の模様は、放送後1週間は「radiko」で聞くことができる。