ホルムズ海峡の混乱に直面する日本2026年2月28日に、アメリカとイスラエル合同軍によるイラン攻撃、「エピック・フューリー作戦」が開始されて以降、アメリカは関係国に対して強く支援を求めるようになっています。同盟国である日本に対し、関与が求められる可能性がもっとも高いのが海上自衛隊の掃海部隊です。【写真】「機雷」の実物、人物対比で見る作戦開始直後の3月中旬、訪米した高市首相とトランプ米大統領による首脳会