NTTドコモは、5月に実施される「d払い」キャンペーン情報を発表した。5月は、合計2の地域やイベントで実施される。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。 新たにキャンペーンが始まる地域は、兵庫県神戸市、島根県松江市となっている。 たとえば、神戸市では「神戸ストークスプレーオフ応援！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペー