元NMB48の白間美瑠さんのSPA!グラビアン魂デジタル写真集「白間美瑠Scale up」がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】素肌に透け透け黒レース衝撃表紙の白間美瑠さん4th写真集バストトップを腕で隠した大胆姿も白間さんは2010年にNMB48の1期生としてデビュー。2021年に同グループを卒業しました。現在バラエティほか多方面で活躍しており、2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました5』に出演して話題を呼びまし