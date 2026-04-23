【モデルプレス＝2026/04/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた永瀬さらが4月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」参加18歳美女の圧巻スタイル◆永瀬さら、ミニスカコーデ披露永瀬は「ZARAで揃えたトップス×ジャケットの組み合わせがお気に入り」とつづり、黒のオフショルダーのトップ