東京大学大学院の共同研究を巡る汚職事件で、贈賄の罪に問われている一般社団法人日本化粧品協会代表理事・引地功一被告が東京地裁での初公判で起訴内容を認めた後、会見で経緯を語った。【映像】「ルックス・若さ・テクニック重視で…」性接待、LINEのやりとり会見で高安聡弁護士は、引地被告が当初は化粧品開発への純粋な夢を持っていたものの、東京大学という「日本最高峰の中で絶対的な権力を有する教授ら」によって、その