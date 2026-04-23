記事ポイント全国52ブルワリーが集結する「2026けやきひろば春のビール祭り」が5月13日から5日間開催初開催の屋外ライブやDJタイム、芝生ヨガなど体験型企画も実施会場限定や先行販売の「Brew for Keyaki」ビールにも注目さいたま新都心けやきひろばで、日本最大級のクラフトビールイベント「2026けやきひろば春のビール祭り」が開催されます。会期は5月13日から17日までの5日間です。全国から52店が出店予定で、会場限定ビールや