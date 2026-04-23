東京ドームシティで点検作業中のアトラクションの座席部分が落下し、女性従業員が死亡した事故で、座席部分がアトラクション内部の「油漏れ」によって落下したとみられることがわかりました。警視庁によりますと21日、文京区後楽にある「東京ドームシティ アトラクションズ」の遊具「フライングバルーン」に、従業員の上村妃奈さんが挟まれ死亡する事故がありました。アトラクションはイタリア製で、油の油圧によって座席部分の上