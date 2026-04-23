千葉ロッテマリーンズは23日、オフィシャルスポンサーであるキリンビバレッジ株式会社北関東統括本部と、新たに球団公式チアパフォーマー「M☆Splash！！」のサポートパートナー契約を締結したと発表した。キリンビバレッジ株式会社北関東統括本部とは、M☆Splash！！のパフォーマンス向上やコンテンツ力のさらなる強化に向け、連携した取り組みを推進していく。M☆Splash！！がZOZOマリンスタジアムでの試合興行日に外周ボー