A24製作、教皇選挙中のバチカンを舞台にした強盗小説『ホワイト・スモーク（原題：White Smoke）』のドラマ化企画で、ベネディクト・カンバーバッチが主演・プロデュースを務めることがわかった。米が報じている。 ニック・ブルッカー著『ホワイト・スモーク』は、教皇選挙の最中にバチカンの最も貴重な宝物を盗もうとする、二枚舌の詐欺師や泥棒の集団を描くクライム小説。2027年の出版予定なが