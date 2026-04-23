自民党の鈴木宗男参院議員自民党の鈴木宗男参院議員は23日、ウクライナ侵攻を続けるロシアを近く訪問する方向で調整していると党本部で記者団に明らかにした。「ロシア側との面会の約束はこれからだ」と説明した。参院議院運営委員会は同日の理事会で、5月3〜6日の日程での鈴木氏の訪ロを了承した。鈴木氏は2023年、事前に届け出ずロシアを訪れ、当時所属していた日本維新の会を離党した経緯がある。自民公認で25年参院選に当