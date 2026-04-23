新型機「エシュロン」すでに3機目が製造中ホンダのアメリカ航空機事業子会社ホンダ エアクラフト カンパニー（HACI）は2026年現在、新型ビジネスジェット機「ホンダジェット・エシュロン（HondaJet Echelon）」の製造を進め、3機目も生産ラインに乗っています。そして、エシュロンはHACIにとって、ただの新型機にとどまらない経営的に大きな意味を持った機体になります。「エシュロン」の持つ意味は何でしょうか。【画像】えっ…