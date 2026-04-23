今日23日は関東も天気が下り坂で、昼頃から雨が降り出すでしょう。夜は雨や風が強まりそうです。お帰りが遅い方は大きめで丈夫な傘があると良さそうです。最高気温は昨日22日より低く、東京都心は20℃に届かないでしょう。夜はヒンヤリしますので、上着が必要になりそうです。今日23日は天気が下り坂夜は雨脚の強まる所も今日23日は、低気圧が西日本から東日本の南岸沿いを進む予想です。関東も天気が下り坂に向かい、昼頃から広