元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が22日、日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。SNSでの失敗談を明かした。【写真】“りくりゅう”にメッセージを送った高橋成美詐欺＆悪徳商法がテーマとなり、MCの上田晋也から「ダマされやすい人？」と尋ねられ、元気よく手を挙げた高橋。SNSで元プロ体操選手・内村航平のなりすましアカウントをフォローしていたことを明か