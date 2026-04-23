◇プロ野球セ・リーグ DeNA7-6阪神(22日、横浜スタジアム)DeNAが接戦を制し5連勝。試合後、相川亮二監督が試合を振り返りました。DeNAは5-5で迎えた6回、京田陽太選手・牧秀悟選手のヒットで2アウト1塁3塁のチャンスを作ります。ここで代打・宮粼敏郎選手が犠牲フライで1点を追加し勝ち越しに成功しました。しかし7回、近本光司選手のサードゴロの間に1点を返され、またも同点となります。それでも8回、2アウト1塁2塁で勝又