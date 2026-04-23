¡ÖËÜÅö¤Ë¾¡Ëô¤é¤·¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×5Ï¢¾¡¤ÎDeNA¡¦ÁêÀî´ÆÆÄ¤¬¾¡Ëô²¹»Ë¤ò¾Î»¿¡¡¥¹¥¿¥á¥óÊá¼ê¡¦¸ÍÃì¤Ë¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤òº£Æü¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA7-6ºå¿À(22Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
DeNA¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·5Ï¢¾¡¡£»î¹ç¸å¡¢ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤Ï5-5¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢µþÅÄÍÛÂÀÁª¼ê¡¦ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç2¥¢¥¦¥È1ÎÝ3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂåÂÇ¡¦µÜ粼ÉÒÏºÁª¼ê¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·7²ó¡¢¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤Î¥µ¡¼¥É¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¤âÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â8²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤Ç¾¡Ëô²¹»ËÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¾¡¤Á±Û¤·¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢ºå¿À¤ËÀÜÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¾¡Íø¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤éÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¾¡ËôÁª¼ê¤Î°ìÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¾¡Ëô¤é¤·¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÈà¼«¿È¤âº£¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤¤»Ñ¤ÇÀï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥µ¡¼¥É¤ÇÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤Î¸ÍÃì¶³¹§Áª¼ê¤Ï2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2»Íµå¡¢¡Ö9ÈÖ¡¦¥·¥ç¡¼¥È¡×¤ÎµþÅÄÍÛÂÀÁª¼ê¤Ï3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È¤¤¤Ä¤â¤È°Û¤Ê¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¤âÌöÆ°¡£
ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÀèÈ¯¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òËÍ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃÝÅÄÍ´Åê¼ê¤Î4²ó5¼ºÅÀ(¼«ÀÕÅÀ1)¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅêµå¤ÇÃÝÅÄ¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÈà¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¥³¡¼¥Á¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£