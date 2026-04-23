日本スケート連盟が発表

日本スケート連盟は22日、フィギュアスケートの令和8年度の強化選手を発表した。1月の四大陸選手権を制した女子の青木祐奈（日本建物管財）、3月の世界選手権のペアで4位となった長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）が最高ランクの「特別強化選手」に名を連ね、ファンから喝采が上がった。

青木と長岡・森口ペアは令和7年度は「強化選手B」だったが、今季の好成績で最高ランクの「特別強化選手」に格上げとなった。他にミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（TOKIOインカラミ）や世界ジュニア選手権銅の岡万佑子（木下アカデミー）も新たに「特別強化選手」となった。

X上のファンも反応。「キタ〜！特別強化！ ゆなすみ、ゆんちゃん！」「ゆんちゃん、特別強化選手入り！！ 四大陸チャンピオンだもんね」「ゆなすみ特強改めて見るとすごくいい響きだ」「ユナアオキも岡万佑子も特強で震えてる最高」などの声が寄せられた。

今季限りで現役引退した坂本花織、三浦璃来・木原龍一組の名はもちろんなく、来季休養する鍵山優真も強化選手からは外れている。



（THE ANSWER編集部）