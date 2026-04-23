読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）では、月に1度の代打MC企画を実施している。24日には、南海放送・松友杏樹アナウンサーが登場する。【写真】日本習字教授免許を持ち！南海放送・松友杏樹アナの書道作品番組は、去年の10月から“月イチ代打MC企画”を実施中。愛媛・松山出身で入社5年目の松友アナは、入社1年目から愛媛の夕方のニュース番組『NEWS CH.4』のキャスターを担当