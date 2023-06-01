滝沢秀明氏（４４）が設立した「ＴＯＢＥ」の所属アーティストが総出演するライブ「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」が、２０〜２２日の３日間、愛知・バンテリンドームナゴヤで開催された。今年は同所と北海道（札幌・大和ハウスプレミストドーム＝５月１６、１７日）と、いずれも初めての会場での開催で、計約１７万人を動員予定。７組と３人の研修生を含めた総勢３４人がファンを魅了した。