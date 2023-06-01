【Amazon：BOSE ヘッドホン セール】 セール期間：4月23日0時～5月6日23時59分 Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代） Amazonにて、BOSEのヘッドホンがセール価格で販売されている。セール期間は5月6日23時59分まで。 期間中は完全ワイヤレス オーバーイヤー型「Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代）」、「Bose