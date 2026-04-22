【J1百年構想リーグ WEST第17節】(パナスタ)G大阪 1-2(前半1-2)福岡<得点者>[G]南野遥海(9分)[福]道脇豊(43分)、藤本一輝(45分+5)<警告>[G]奥抜侃志(80分)[福]宮大樹(23分)、道脇豊(56分)、北島祐二(61分)、藤本一輝(79分)主審:清水勇人└派手なゴールの応酬…福岡が敵地でG大阪に逆転勝利! 暫定で最下位から脱出