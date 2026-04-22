秋田朝日放送 4月12日に男鹿市で発生した風力発電の事故を受けて、発電施設を立地している関係市町と県の担当者が当面の安全管理について意見を交わしました。 4月１２日、男鹿市船越の観光案内所近くで風力発電の風車の羽根が折れる事故が発生しました。風車は去年秋田市で風車の羽根が落下した事故と同じで、ドイツのエネルコン社が製造したものでした。事故を受けて、風力発電施設を立地している９市町と県の担当者が