大分県別府市が検討している独自の宿泊税について22日、県全体での導入を理由に導入を見送ると検討委員会が長野市長に答申しました。 【写真を見る】別府市独自の宿泊税導入見送りへ大分県が導入する宿泊税とは 別府市役所で22日開かれた第5回検討委員会では、県が導入を決めた宿泊税の概要が報告されました。 市は観光振興の財源確保のため、去年2月から独自課税に向けた議論を重ねてきましたが、県が先月、全市町村での導