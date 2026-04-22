トリンドル玲奈（34）会が22日、ヒューリックホール東京で開かれた、唐沢寿明（62）主演映画「ミステリー・アリーナ」（堤幸彦監督、5月22日公開）完成披露試写に登壇。2月22日に自身のインスタグラムで、24年1月に結婚した俳優の山本直寛（31）との間の第1子の出産を発表して以来、初の公の場となった。「ミステリー・アリーナ」は、難攻不落の推理問題に正解者が現れず、キャリーオーバーで賞金が100億円に膨れ上がった中、出題