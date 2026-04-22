メルセデス・ベンツの新ブランド拠点が誕生メルセデス・ベンツ日本合同会社は2026年4月24日、東京・表参道のクロッシングパークに新ブランド体験拠点「Mercedes-Benz Studio Tokyo」をオープン、お披露目会を実施しました。同施設は約1年間の期間限定で、クルマの展示や試乗体験にとどまらず、ファッション、アート、カフェなど多様なカルチャーが交わる場として、メルセデス・ベンツの世界観を幅広い層へ届けます。【画像】