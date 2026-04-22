メルセデス・ベンツの新ブランド拠点が誕生

メルセデス・ベンツ日本合同会社は2026年4月24日、東京・表参道のクロッシングパークに新ブランド体験拠点「Mercedes-Benz Studio Tokyo」をオープン、お披露目会を実施しました。

同施設は約1年間の期間限定で、クルマの展示や試乗体験にとどまらず、ファッション、アート、カフェなど多様なカルチャーが交わる場として、メルセデス・ベンツの世界観を幅広い層へ届けます。

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この拠点は、メルセデス・ベンツがグローバルに展開するプロジェクト「Mercedes-Benz Studio」の一環として誕生しています。

これまでドイツ・ミュンヘン、デンマーク・コペンハーゲンで展開されてきたこのプロジェクトが、アジアで初めて東京に上陸しました。

同社CEOのゲルティンガー 剛氏は、表参道というロケーションについて、「この街が伝統と革新、美しさとエネルギー、そして多様なカルチャーが共存する非常にユニークな場所だからです。ファッション、アート、デザイン、テクノロジー、そして新しいライフスタイルや感性が交差し、日々新しい価値が生み続けている街、メルセデスの交差点として最適な場所じゃないでしょうか」と語りました。

施設コンセプトは「メルセデスの交差点」。メルセデス・ベンツの過去、現在、未来が、ファッションやアートなどの多様なカルチャーと交わる場として設計されています。

ゲルティンガー氏はオープニングスピーチの中で「デジタルで多くの情報に触れられる時代だからこそ、実際その場に足を運び、空間を感じ、プロダクトに触れ、人と会話をしながらブランドを体験していただくことの価値はむしろ高まったと感じています」と述べ、リアル拠点を設ける意義を強調しました。

施設内の演出にも工夫が凝らされており、屋外のステージにはクルマのアンビエントライトをモチーフにした照明が採用され、展示車両やコンテンツに応じて色が変化します。クルマが持つ機能やテクノロジー、そして乗ったときに感じられる光や音、空間を五感で体験できるような仕掛けが随所に用意されています。

オープニングコンテンツとして、まず映画「プラダを着た悪魔 2」とのコラボレーション展示が実施されています。

映画のグローバルキャンペーン「The Art of Arrival」に関連した特別展示で、劇中でミランダ・プリーストリーが使用するクルマと同型のメルセデス・マイバッハ S クラスが展示されます。

ゲーティンガー氏は「映画にも登場するマイバッハ S クラスを通じて移動の時間そのものを美しく、印象的な体験を生むマイバッハの価値を表しています」と説明しました。

さらに、メルセデス AMG PETRONAS F1チームとY-3とのコラボレーションコレクションの世界観を表現した特別なクルマの展示も行われます。

この展示車は、先日開催されたF1日本グランプリで実際にキミ・アントネリー選手とジョージ・ラッセル選手が乗車したメルセデスAMG「GT 63クーペ」です。

ゲルティンガー氏は「モータースポーツ、ファッション、そして AMGのパフォーマンスが交差するこの場所ならではの体験をしていただければと思います」と話しました。

アート展示については、メルセデス・ベンツ・アート・コレクションより、アンディ・ウォーホルが1986年にブランド創業100周年を記念して制作した「Cars」シリーズから2作品が5月から7月下旬ごろにかけて期間限定で展示される予定です。

世界初の自動車である「パテント・モトールヴァーゲン」と、ブランドを象徴する「300 SLクーペ」をモチーフとした作品で、メルセデス・ベンツとポップカルチャーのつながりを感じられる内容となっています。

施設に隣接する形で「Mercedes cafe by I’m donut?」も併設されます。株式会社 peace put オーナーシェフの平子良太氏が手掛ける5つのブランドが初めて一斉に集まる空間で、I’m donut?やamam dacotanをはじめとした多彩なメニューが提供されます。

ゲーティンガー氏は「カフェの利用を通じて気楽にメルセデスの世界観に触れていただける空間となっています」と述べており、クルマに詳しくない方でも自然にブランドへのファーストコンタクトができる入り口として機能することが期待されています。

試乗体験については、有効な運転免許証を持つ方であればどなたでも申し込みが可能で、公式LINEから予約が可能です。

2024年6月30日には展示エリアやカフェに加え、メルセデス・ベンツの世界観をより深く体験できるラウンジ機能とコンテンツの拡張が予定されており、施設はオープン後も進化し続ける構えです。

また、このオープニングイベントでは新型「CLA」の日本導入に関する発表も行われました。

新型CLAの最大の特徴は、メルセデス・ベンツが新たに開発したオペレーティングシステム「MB.OS」を初搭載したモデルである点です。

MBOSの採用により、インフォテインメント、ナビゲーション、運転支援、電動パフォーマンスを高次元で統合した第4世代のMBUXが実現しています。

AIベースの音声アシスタントやグーグルマップのデータとメルセデス・ベンツ独自のユーザーインターフェースを組み合わせたナビゲーション、さらにはOver-the-Airアップデートによる継続的な機能改善にも対応しています。

ボディタイプはセダンとシューティングブレークの2種類が用意され、パワートレインは全電動モデルとICEモデルの両方が展開される予定です。

メルセデス・ベンツ日本で営業企画部門ダイレクターを務めるアイケルカンプ サブリナ氏は「新型CLAはただ新しいパワートレインを搭載したクルマではなく、私たちの次世代インテリジェンスを体現するクルマです」と説明しました。

新型CLAは今夏より順次導入予定です。日本仕様の詳細は正式発売時に改めて発表される予定です。

今回、Mercedes-Benz Studio Tokyoの会場にてICEモデルの同車（欧州仕様）が初公開されています。

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今年2026年はカール・ベンツが世界初のガソリン自動車の特許を取得してから140周年にあたります。

メルセデス・ベンツはこのアニバーサリーイヤーを「140 Years of Innovation」と銘打ち、3台の新型 S クラスが世界140か所を巡る「140 Years. 140 Places」プロジェクトを展開しています。

Mercedes-Benz Studio Tokyo のオープンもこうした文脈の中に位置づけられています。今後どのようなイベントが行われるのか。注目です。