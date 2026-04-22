福岡・朝倉市で中国系事業者が計画していた外国人向けマンション建設は、広がる住民の不安やデマ拡散騒ぎなどを受け、事業者合意のもと白紙撤回となった。説明会で入居者の8割以上が外国人と判明シュプレヒコールを上げる大勢の人たちは、いわゆる“外国人向けマンション”の建設計画に反対する周辺の住民たちなど。SNS上にデマ情報が拡散するなど大きな関心が寄せられたこの計画が、白紙となったことが分かった。騒ぎのもととなっ