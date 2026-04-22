平成に大ヒットしたシンガー・ソングライターの近影が反響を呼んでいる。２２日、歌手の大塚愛が自身のインスタグラムを更新。「ラフなコーデ」と記し、ショート丈のパーカーにローウエストのパンツをあわせたお腹見せコーデを披露した。この投稿にファンからは「え！？ヘソだし！？可愛すぎます…」「お腹肉無さすぎです！（笑）」「スタイル良すぎ」「どう見ても俺たちの青春あの頃のままだ」などの声が寄せられている。